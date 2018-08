Actualidade

O Presidente da Indonésia pediu hoje ao país para "abraçar" o seu "inato" espírito de tolerância, dias depois de ter apresentado um líder religioso como vice-presidente na sua recandidatura às eleições presidenciais de 2019.

Joko Widodo falava no parlamento, na véspera do feriado nacional que marca o 73.º aniversário da independência do país.

Para o líder indonésio, o país só foi "capaz de se livrar do domínio colonial holandês" porque as "diferenças políticas, étnicas, religiosas ou de classe" não dividiram os independentistas.