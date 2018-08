Actualidade

Catorze distritos vão estar a partir da manhã de sábado com aviso amarelo devido ao tempo quente, de acordo com o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

A persistência de valores elevados da temperatura máxima é esperada para todos os distritos de Portugal continental, com exceção dos de Bragança, Vila Real, Faro e Viseu.

O aviso tem início às 10:00 de sábado e prolonga-se até às 06:00 de domingo.