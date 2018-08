Actualidade

Um incêndio está a consumir um armazém de transformação de cortiça em Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira, não havendo registo de feridos, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro.

Segundo a fonte do CDOS, o alerta de o incêndio num "armazém onde se faz transformação de cortiça" foi dado às 10:54, tendo as chamas alastrado a uma habitação contígua, existente no local.

O fogo, cuja origem é "desconhecida", está a ser combatido por 48 bombeiros de cinco corporações do distrito de Aveiro, apoiados por 16 veículos, acrescentou a fonte.