Incêndios

A área ardida no fogo que lavrou em Monchique de 3 a 10 deste mês foi quase cinco vezes superior à dos sete primeiros meses do ano, segundo dados do último relatório provisório de incêndios rurais do ICNF.

Entre 01 de janeiro e 31 de julho registaram-se 5.564 hectares de área ardida, nos 6.505 incêndios ocorridos, enquanto o fogo de Monchique, Algarve, destruiu uma área de 27.635 hectares, de acordo com os dados do relatório provisório e do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, respetivamente.

"O ano de 2018 apresenta, até 31 de julho, o terceiro valor mais reduzido em número de ocorrências e o valor mais reduzido de área ardida, desde 2008", refere o relatório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).