Actualidade

O Governo da República assegurou hoje que as perturbações nas ligações aéreas Madeira/Porto Santo, operadas pela transportadora Binter, não estão relacionadas com o contrato, que foi prorrogado até à resolução dos entraves colocados pela ação interposta pela transportadora Sevenair.

"Não há qualquer relação entre as perturbações do serviço prestado pela Binter e questões de natureza contratual", informou à agência Lusa o gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas numa resposta escrita.

Na mesma nota, o gabinete de Guilherme d'Oliveira Martins esclarece que, "no âmbito de um concurso público com vista à concessão para a exploração de serviços aéreos regulares na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, o júri do concurso considerou que a empresa Binter apresentou a proposta que reúne as melhores condições para o cumprimento do serviço público em causa".