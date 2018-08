Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, desafiou hoje os oficiais promovidos no exército, por indicação da Renamo no âmbito das negociações de paz, a usarem a sua experiência no combate contra grupos armados que têm atacado Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"A afronta ao Estado moçambicano pelo grupo de malfeitores em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado é um desafio imediato e deve merecer a pronta e eficaz resposta das Forças Armadas de Defesa de Moçambique [FADM], com o vosso individual envolvimento", disse Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi falava durante a cerimónia de promoção de oficiais indicados pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) nas Forças Armadas de Moçambique, no âmbito dos consensos alcançados nas negociações de paz no ponto sobre a desmilitarização do braço armado do maior partido de oposição.