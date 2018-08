Actualidade

A cidade de Lisboa foi eleita hoje, em Orlando, nos Estados Unidos, como anfitriã da próxima Assembleia Geral da Federação Internacional de Ténis (ITF), agendada para setembro de 2019.

Depois da edição histórica que terminou hoje com a aprovação da alteração do formato da Taça Davis, no próximo ano será levada a cabo em Portugal a eleição do presidente da ITF, o organismo que tutela o ténis a nível mundial e agrega 210 federações nacionais.

"É uma enorme satisfação e orgulho poder afirmar que Portugal estará na rota de decisões muito importantes para o ténis a nível mundial. É uma conquista que nos confere muita responsabilidade, mas é, ao mesmo tempo, um sinal de reconhecimento do nosso trabalho. Sei que estaremos à altura deste arrojado desafio que congrega todas as federações", afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa.