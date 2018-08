Actualidade

O Vaticano considerou hoje "criminoso e moralmente repreensível" os abusos sexuais descritos numa investigação que documenta 300 supostos casos de "sacerdotes predadores" sexuais em seis das suas dioceses norte-americanas, garantindo que o papa Francisco as apoia.

Num comunicado divulgado ao princípio desta noite, o porta-voz do Vaticano escreve que os atos descritos são "traições de confiança que tiraram a dignidade e a fé aos sobreviventes", e acrescentou que as vítimas têm de saber que o papa Francisco as apoia.

O Supremo Tribunal da do Estado norte-americano da Pensilvânia publicou na terça-feira um relatório após uma denúncia sobre abusos de menores.