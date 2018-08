Actualidade

A parada militar desejada pelo Presidente dos EUA, prevista para novembro, só deverá realizar-se em 2019, informou o Pentágono na quinta-feira depois de ter sido noticiado que o evento deverá custar mais de 80 milhões de euros.

Em fevereiro, Donald Trump pediu ao Departamento da Defesa para estudar a criação de uma cerimónia na qual todos os americanos pudessem expressar o seu reconhecimento aos militares e o desfile chegou a estar previsto para novembro deste ano.

Na quinta-feira, fontes citadas pelas agências de notícias Associated Press e France-Presse adiantaram que o orçamento estimado para organizar a parada militar era superior a 80 milhões de euros, mais do triplo do valor inicialmente previsto.