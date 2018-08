Actualidade

O governador do Banco de Reserva da Austrália, Philip Lowe, advertiu hoje sobre o impacto da seca no leste do país na economia, apesar de esperar um "forte" crescimento no primeiro semestre de 2018.

"Embora os preços de alguns produtos agrícolas estejam altos atualmente, as condições de seca limitarão sua produção", disse Lowe num discurso realizado numa comissão parlamentar.

A seca é uma das piores das últimas décadas, afetando o leste e sudeste do país, incluindo o estado de New South Wales.