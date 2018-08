Actualidade

Um suposto grupo de independentistas catalães colocou uma faixa contra a visita do rei Filipe VI a Barcelona onde participa hoje na cerimónia em honra das vítimas dos atentados ocorridos há um ano na Catalunha.

A faixa de grandes dimensões - que já foi retirada pelas autoridades locais - era perfeitamente visível do local onde o chefe de Estado espanhol vai assistir à homenagem e dizia em inglês: "O rei espanhol não é bem-vindo às terras catalãs (países catalães)" ("The spanhish king is not welcome in Catalan Countries")

A frase escrita em letras negras e vermelhas estava acompanhada de uma imagem de Filipe VI pendurado pelos pés.