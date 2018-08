Actualidade

Os reis de Espanha que presidem às cerimónias em memória das vítimas dos atentados de há um ano chegaram hoje de manhã à Praça da Catalunha, Barcelona, acompanhados pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e por Teresa Cunillera, do governo autónomo catalão.

À chegada, o rei saudou as autoridades presentes, entre as quais o presidente da Generalitat, Quim Torra, e a mulher do ex-conselheiro do Interior Joaquim Forn, em prisão preventiva devido à realização do referendo independentista de 2017.

"Barcelona, cidade de paz" é o lema da cerimónia organizada pela autarquia de Barcelona e em que participam vítimas e familiares de doze países.