Actualidade

A consulta pública 'online' sobre a mudança de hora lançada pela Comissão Europeia em julho e concluída na quinta-feira teve uma participação recorde na União Europeia, com mais de 4,6 milhões de contributos, que Bruxelas irá agora analisar.

"Fechámos ontem (quinta-feira) à noite a consulta pública sobre a hora de verão, com mais de 4,6 milhões de contributos provenientes dos 28 Estados-membros da UE, um recorde para as nossas consultas públicas", anunciou hoje o porta-voz do executivo comunitário Christian Spahr.

Fonte comunitária precisou à Lusa que a anterior consulta pública mais participada - relativa à preservação da Natureza, designadamente sobre as diretivas "aves" e "habitats" - havia suscitado um total de 552 mil respostas, seguida de uma consulta sobre a modernização e simplificação da Política Agrícola Comum (PAC), que reuniu 322 mil contributos, números portanto muito aquém daqueles agora registados na consulta sobre a mudança de hora, que teve uma adesão inédita por parte dos cidadãos e entidades de todos os Estados-membros (não estando ainda disponibilizados dados por país).