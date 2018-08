Actualidade

A União Europeia saudou hoje a adesão do Brasil ao Tratado de Comércio de Armas Convencionais (TCAC), dois dias após o Governo brasileiro ter depositado o respetivo instrumento de ratificação na Organização das Nações Unidas (ONU).

Apontando que o Brasil torna-se o 97.º membro do Tratado de Comércio de Armas, o Serviço Europeu de Ação Externa, o corpo diplomático da União Europeia, comentou, numa declarção hoje divulgada em Bruxelas, que, com esta adesão, "o Brasil está a contribuir para o avanço do objetivo do TCAC de prevenir e erradicar o comércio ilegal de munições e armas convencionais e de evitar a sua dispersão".

Lembrando que todos os 28 Estados-membros da União Europeia, entre os quais Portugal, aderiram ao Tratado, o porta-voz do Serviço Europeu de Ação Externa reiterou que uma "adesão universal ao TCAC contribuiria de forma positiva para a paz, segurança e estabilidade global" e criaria "melhores condição para um desenvolvimento sustentável".