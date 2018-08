Actualidade

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo vão estrear-se na Série A como titulares da Juventus no jogo com o Chievo, revelou hoje o treinador da heptacampeã italiana de futebol, Massimiliano Allegri.

"Amanhã [no sábado], começarão o jogo como titulares Cristiano [Ronaldo], Szczesny, Chiellini, Pjanic, [João] Cancelo e Alex Sandro", disse Allegri, em conferência de imprensa, na véspera do encontro em Verona, da primeira jornada do campeonato.

O avançado português, que foi contratado pela Juventus ao Real Madrid por 100 milhões de euros, não integrou no estágio que o clube de Turim realizou nos Estados Unidos, mas participou nos dois últimos jogos de treino da equipa, tendo marcado em ambos.