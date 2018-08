Actualidade

A União Europeia (UE) pediu hoje esclarecimentos sobre o alegado golpe de Estado falhado em São Tomé e Príncipe, apelando a que "as eleições de 07 de outubro próximo ocorram num clima de seriedade".

Em comunicado hoje divulgado, a UE condenou "qualquer tentativa de alteração de poder, fora do quadro constitucional e democrático" e disse esperar que "as investigações em curso possibilitem esclarecer cabalmente o sucedido, no respeito pelo estado de direito, de modo a permitir que as eleições legislativas, regional e locais de 07 de outubro próximo ocorram num clima de seriedade".

No início de agosto, o governo são-tomense disse ter impedido uma "ação terrorista" que visava o sequestro do Presidente da República, do presidente da Assembleia Nacional e a eliminação física do primeiro-ministro e chefe do Governo.