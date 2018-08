Sporting

O candidato à presidência do Sporting Rui Jorge Rego vai contar com o brasileiro Roberto Carlos como diretor para o futebol profissional, caso vença as eleições de 08 de setembro, disse hoje à agência Lusa fonte da candidatura.

O antigo defesa-esquerdo internacional brasileiro já desempenhou funções similares nos russos do Anzhi, antes de se iniciar como treinador, cargo que ocupou no Sivasspor, Akhisar, Delhi Dynamos, nos juniores do Real Madrid e no South Melbourne.

De acordo com a mesma fonte, Roberto Carlos, de 45 anos, foi uma escolha conjunta de Rui Jorge Rego e de Paulo Lopo, que, em caso de vitória eleitoral, será o presidente da SAD do clube, e que o mesmo esteve hoje reunido com o candidato à liderança 'leonina', em Lisboa.