Actualidade

A comissão de festas da Senhora da Agonia anunciou a antecipação para as 23:00 do fogo-de-artifício lançado hoje no jardim da marginal de Viana do Castelo, pois a partir das 00:00 entra em vigor a proibição decretada pelo Governo.

A comissão de festas revelou ainda que nos restantes dias da romaria, que termina segunda-feira, acatará o despacho governamental que proíbe o lançamento de fogo-de-artifício devido às condições climatéricas.

O lançamento de fogo-de-artifício é uma das atrações das festas da Agonia, nomeadamente a Serenata de domingo à noite da ponte Eiffel, que será, por isso, cancelada.