Sporting

O presidente da Comissão de Gestão do Sporting, Artur Torres Pereira, assegurou hoje que a revogação da suspensão do ex-presidente do clube Bruno de Carvalho e o seu alegado regresso à presidência dos 'leões' "é tudo mentira".

"No passado dia 01 de agosto, o Sporting foi citado para tomar posição quanto a uma providência cautelar apresentada em tribunal pelo ex-presidente destituído pelos sócios, na qual é pedida a suspensão da deliberação social adotada naquela Assembleia destitutiva. Ao dia de hoje encontra-se ainda a decorrer o prazo para a dedução de oposição por parte do Sporting, não tendo sido proferida qualquer decisão pelo tribunal", afirmou.

"Analisada e conferida a documentação nas instalações do clube, concluiu-se afinal ser tudo mentira, porque não existia nem existe qualquer fundamento ou decisão judicial que suspenda a deliberação tomada pelos sócios na Assembleia Geral", acrescentou, numa comunicação que contou também com Sousa Cintra, presidente da SAD, Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Henrique Monteiro, da Comissão de Fiscalização.