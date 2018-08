Actualidade

O treinador do Sporting, José Peseiro, afastou-se hoje dos assuntos extra futebol que envolvem o clube, preferindo destacar a importância de vencer um adversário difícil como o Vitória de Setúbal, na segunda jornada da I Liga.

Num dia marcado pelo anúncio de uma providencia cautelar por parte do antigo presidente dos 'leões' Bruno de Carvalho, que alegadamente suspende a sua destituição, a conferência de imprensa do técnico ficou marcada por questões em redor do tema.

Ainda assim, José Peseiro recusou-se prontamente a responder, justificando de forma sucinta: "Só haverá um Sporting amanhã [sábado] e vai estar unido no estádio. Se vamos desviar a conversa para outras coisas não faz sentido. Só estamos preocupados com o jogo dentro do campo."