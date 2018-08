Actualidade

O estónio Ott Tanak (Toyota) continuou hoje a evidenciar o seu atual bom momento e reforçou a liderança do Rali da Alemanha, nona prova do Campeonato do Mundo, à frente do francês Sebastien Ogier (M-Sport Ford).

Tanak, que na quinta-feira já tinha vencido a super especial de abertura da prova, esteve quase sempre mais forte no dia de hoje, tendo apenas cedido em uma ocasião a liderança a Ogier, na segunda especial - primeira do dia -, mas rapidamente recuperou-a, não mais cedendo a posição.

"Para ser honesto, não foi tudo super. Ainda sinto alguns problemas de estabilidade", declarou no final da etapa de hoje o piloto estónio.