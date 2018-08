Actualidade

O treinador do Sporting, José Peseiro, convocou hoje o guarda-redes Renan Ribeiro e o médio Wendel para a receção dos 'leões' ao Vitória de Setúbal, para a segunda jornada da I Liga de futebol.

De acordo com a convocatória divulgada no site do clube, assinalam-se também as saídas do guardião Viviano e do extremo Matheus Pereira em relação à partida da ronda inaugural do campeonato com o Moreirense, que terminou com a vitória 'leonina' em Moreira de Cónegos por 3-1.

O guarda-redes italiano Viviano sofreu uma entorse na cervical no aquecimento do encontro com o Moreirense, enquanto Matheus Pereira foi excluído dos 18 nesse encontro e manifestou depois nas redes sociais a sua frustração pela decisão do técnico José Peseiro, que agora nem o incluiu na lista de 20 elementos para o embate com os 'sadinos'.