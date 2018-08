Actualidade

O espaço para o público no palco secundário no Festival Paredes de Coura foi pequeno para o tamanho da mensagem politica que as russas Pussy Riot trouxeram a Portugal, um manifesto contra a corrupção, desigualdade sexual e oligarquia.

A terceira noite de concertos na Praia Fluvial do Taboão, nas margens do rio Coura, foi ainda pautada pela atuação do britânico Skepta que, menos de dois minutos depois de ter começado, levou as milhares de pessoas que assistiam ao concerto "à loucura", tendo mesmo a organização interrompido o espetáculo para pedir que parassem de atirar objetos para o palco.

O espetáculo das ativistas russas começou com a leitura e apresentação gráfica dos 25 pontos do manifesto político-social defendido pelas ativistas, uma ode à liberdade, igualdade sexual, democracia e luta contra a pobreza, tendo-se seguido a entrada em palco de Nadya Tolokno, uma das fundadoras da banda Pussy Riot, debaixo de uma forte ovação do público.