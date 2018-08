Actualidade

A China informou na sexta-feira que enviou um protesto formal a Washington em resposta a um relatório do Pentágono no qual se afirma que a Força Aérea Chinesa está a treinar para um hipotético ataque aos Estados Unidos.

"Expressamos nossa total oposição ao relatório", pode ler-se no comunicado do Ministério da Defesa chinês, no qual se classifica a análise do Pentágono norte-americano de "puras conjeturas" e se assegura que a modernização das forças armadas chinesas tem o único propósito de "proteger a soberania e os interesses do país, garantindo segurança e paz, estabilidade e prosperidade global".

A nota oficial pede a Washington que abandone sua "mentalidade da Guerra Fria" e descreve como "razoáveis" as melhorias que a China está a promover, tanto no que diz respeito ao armamento quanto no ciberespaço.