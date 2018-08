Actualidade

O juiz responsável pelo caso Paul Manafort disse ter recebido ameaças e que teme pela "paz e segurança" dos jurados que decidem o destino do ex-diretor de campanha de Donald Trump, acusado de fraude e evasão fiscal.

O juiz revelou as suas preocupações na sexta-feira ao explicar que não pretende tornar os nomes dos jurados públicos no final do julgamento de Manafort. As listas de jurados são supostamente públicas, a menos que um juiz indique uma razão para as manter em segredo.

"Recebi críticas e ameaças", disse Ellis. "Eu imagino que eles também", acrescentou, revelando que atualmente está sob a proteção policial.