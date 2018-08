Actualidade

Islamabad, 18 de agosto (EFE) - Imran Khan assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro paquistanês numa cerimónia em Islamabad, com a presença das autoridades daquele país asiático.

O novo primeiro-ministro foi um dos atletas mais famosos do Paquistão, país pelo qual ganhou o campeonato do mundo de críquete, em 1992.

"Eu, Imran Khan, solenemente juro que sou muçulmano e acredito na unidade e propósito do Todo-Poderoso Alá. Eu, com a maior sinceridade, serei fiel ao país", disse Khan ao presidente do país, Mamnoon Hussain.