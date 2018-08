Actualidade

O novo partido do ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes vai chamar-se Aliança e a recolha de assinaturas para se constituir formalmente arranca na próxima semana, avança hoje o semanário Expresso.

De acordo com declarações de Pedro Santana ao Expresso, o futuro partido será "personalista, liberalista e solidário. Europeísta, mas sem dogmas, sem seguir qualquer cartilha e que contesta a receita macroeconómica de Bruxelas".

O antigo militante do PSD que concorreu este ano à liderança dos sociais-democratas, em eleições que perdeu com 46% dos votos para Rui Rio, diz agora que a Aliança quer "garantir representação política" para poder "participar no processo de decisão, seja no Governo seja na oposição".