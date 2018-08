Incêndios

O incêndio que lavra em Arcos da Valdevez, distrito de Viana do Castelo, já foi dominado, mas no terreno continuam 87 operacionais, auxiliados por 31 veículos e um meio aéreo, de acordo com a proteção civil.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no distrito de Viana do Castelo estão em fase de conclusão mais dois incêndios em mato, um em Ponte da Barca e outro em Monção.

No combate às chamas no distrito de Viana do Castelo ainda se encontram no terreno 164 homens, 53 viaturas e um meio aéreo.