Actualidade

O número de mortes confirmadas devido ao surto de Ébola que afeta o nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) subiu para 20, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde do país.

A mais recente atualização, que inclui os dados até a quinta-feira passada, indicou ainda um total de 47 mortes - incluindo os casos prováveis e suspeitos - e que em 87 casos já foram confirmados 60 como sendo Ébola.

O surto de Ébola foi declarado nas províncias no nordeste do país, nomeadamente Kivu do Norte e Ituri, no dia 01 de agosto, apenas oito dias após o ministro da Saúde congolês, Oly Ilunga, ter anunciado o fim de um surto de Ébola na província do Equador (noroeste).