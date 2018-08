Óbito/ Kofi Annan

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembrou Kofi Annan, que morreu hoje aos 80 anos, como "uma força que guiou o bem".

"De muitas maneiras, Kofi Annan encarnou as Nações Unidas. Ele dirigiu a organização, no novo milénio, com dignidade e uma determinação inigualável", afirma António Guterres em comunicado.

O antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e prémio Nobel da Paz de 2001, Kofi Annan, morreu aos 80 anos, divulgou hoje a fundação do antigo diplomata.