Óbito/ Kofi Annan

A eurodeputada Ana Gomes lamentou hoje a morte do antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas Kofi Annan, dizendo tratar-se de um homem corajoso e honesto, com quem trabalhou no processo de independência de Timor Leste.

Kofi Annan, "um corajoso, honesto e decisivo secretário-geral da ONU! O mundo sente tremendamente a tua falta", escreveu a socialista portuguesa na rede social Twitter, sobre a morte do prémio Nobel da Paz de 2001.

O antigo responsável da Organização das Nações Unidas (ONU) morreu hoje em Genebra, aos 80 anos, após uma curta doença, anunciou a fundação do ex-diplomata ganês num comunicado, divulgado pela agência de notícias AFP.