Óbito/ Kofi Annan

Timor-Leste perdeu um amigo e África e o mundo um grande líder com a morte do ex-secretário-geral da ONU, cujo papel na resolução do problema de Timor-Leste foi "importantíssimo", disse hoje o ex-primeiro-ministro timorense Mari Alkatiri.

"Era um grande filho de África mas também um líder global. Como secretário-geral tornou-se um amigo de Timor-Leste e desempenhou uma função importantíssima nas negociações até ao referendo", disse Mari Alkatiri à Lusa em Díli.

"Fundamentalmente perdemos um grande amigo e um grande líder africano e global", sublinhou.