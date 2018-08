Óbito/Kofi Annan

O ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, que morreu hoje aos 80 anos, foi o primeiro africano subsaariano a assumir o cargo e esteve à frente das Nações Unidas num dos períodos mais turbulentos da organização.

"É com grande tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que o ex-secretário-geral das Nações Unidas e vencedor do prémio Nobel da Paz morreu pacificamente no sábado, 18 de agosto, após uma curta doença", publicou a fundação do ex-diplomata ganês num comunicado, divulgado pela agência de notícias AFP.

O antigo secretário-geral da ONU morreu na Suíça, de acordo com a fundação Kofi Annan. O Gana, terra natal de Kofi Annan, decidiu decretar uma semana de luto nacional pela morte do antigo diplomata.