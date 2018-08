Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu hoje ter dúvidas se a reintegração de Marega no plantel portista será positiva e explicou que "tudo vai depender do comprometimento" do futebolista maliano.

O presidente dos 'dragões', Pinto da Costa, disse hoje, em entrevista ao jornal O Jogo, que está muito contente com a resposta que o maliano tem dado nos treinos que faz à parte do plantel e que deverá ser reintegrado no grupo durante a próxima semana.

No entanto, Sérgio Conceição admitiu não estar tão confiante como o dirigente, assumindo desconhecer se a reintegração do melhor marcador da equipa na época passada será benéfica.