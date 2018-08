Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje esperar um jogo complicado no terreno do Belenenses, a contar para a segunda jornada da I Liga de futebol, mas garantiu que apenas admite a vitória.

O técnico dos 'dragões' assegurou ter a lição bem estudada em relação ao Belenenses, salientando que o FC Porto está preparado para as dificuldades que pode encontrar.

"O FC Porto tem de marcar mais um golo do que o adversário para conseguir ganhar o jogo. É um jogo historicamente difícil contra uma equipa que, à semelhança do que fez na parte final do último campeonato, é interessante, muito organizada sem bola, atrevida com bola, uma equipa competente", afirmou Sérgio Conceição.