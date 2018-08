Actualidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de mercadorias em Vila Nova da Barquinha, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

O acidente ocorreu a meio da manhã junto à povoação de Madeiras, tendo obrigado ao corte da Estrada Nacional 358-1 durante quase duas horas.

Além do morto e do ferido grave, há a registar mais dois feridos ligeiros, que foram socorridos no local por bombeiros de Vila Nova da Barquinha e por uma viatura de emergência médica do Médio Tejo.