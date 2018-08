Óbito/Kofi Annan

O diplomata Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, foi um "firme defensor do diálogo e da cooperação entre as nações, da dignidade da pessoa humana e dos princípios basilares da Carta das Nações Unidas", afirma o Presidente da República na sua mensagem de condolências.

Na mensagem enviada ao atual secretário-geral da ONU, divulgada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "Kofi Annan será recordado como um lutador incansável pela Paz, como reconhecido pelo Comité do Prémio Nobel, que, em 2001, o agraciou, e às Nações Unidas, com o Prémio Nobel".

O Chefe de Estado recorda que Annan, que esteve à frente da ONU de 1997 até 2006, "foi também um amigo constante de Portugal e um aliado inquebrantável na luta pela autodeterminação do povo de Timor-Leste, para cuja independência tanto contribuiu".