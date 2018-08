Actualidade

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse hoje estar a aguardar resposta do Governo ao pedido de exceção na proibição de fogo-de-artifício, para permitir a realização, no domingo, da Serenata, durante as festas da Agonia.

"O fogo de domingo é um fogo diferente. É lançado no rio. Já falei com o secretário de Estado da Administração Interna e fiz uma exposição ao senhor ministro da Administração Interna para ser declarada a exceção. Vamos aguardar", afirmou o presidente da câmara, José Maria Costa.

O autarca, que falava aos jornalistas no final do cortejo histórico, integrado na Romaria d'Agonia adiantou que "a segurança está em primeiro lugar".