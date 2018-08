Óbito/Kofi Annan

O presidente cubano lamentou no sábado a morte do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que descreveu como "um símbolo de persistência e dignidade" numa mensagem de condolências dirigida ao atual líder da ONU, António Guterres.

"A comunidade internacional perde um de seus diplomatas mais destacados, um símbolo de persistência e dignidade, pela sua origem e pelo seu trabalho", escreveu Miguel Díaz-Canel, noticiou a televisão estatal de Cuba.

Díaz-Canel transmitiu a dor do "povo e Governo de Cuba perante a triste notícia" e lembrou, em particular, a visita de Annan ao país em setembro de 2006, quando participou na IV Cimeira do Movimento dos Países Não-Alinhados, em Havana.