Actualidade

Cinco presumíveis criminosos foram mortos no sábado em Tamaulipas pela polícia mexicana, que respondeu com disparos depois de ter sido atacada no nordeste do México, na fronteira com os Estados Unidos, informaram as autoridades.

Quatro homens e uma mulher foram intercetados pela polícia quando viajavam em dois veículos roubados, informou a Secretaria de Segurança Pública de Tamaulipas, em comunicado.

Tamaulipas é um dos estados mexicanos mais afetados pela insegurança e pela guerra que os grupos criminosos mantêm pelo controlo dos corredores de drogas e pelas rotas seguidas pelos imigrantes ilegais.