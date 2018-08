Actualidade

O Governo do Japão vai introduzir robôs com inteligência artificial capazes de falar inglês nas salas de aula para ajudar as crianças a melhorar suas competências orais, noticiou hoje a emissora pública nipónica NHK.

O Ministério da Educação do Japão pretende lançar um teste piloto para testar a eficácia da iniciativa em abril de 2019 em 500 escolas, com o objetivo de alargar o projeto a todo o país no espaço de dois anos.

Os alunos vão receber ainda aplicações de estudo e sessões de conversação online com falantes nativos de inglês, uma alternativa à falta de fundos que impede o recrutamento de professores para lecionarem aquela disciplina.