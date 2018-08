Actualidade

Na última noite do Festival Paredes de Coura 2018 os Arcade Fire voltaram ao recinto "mais velhos", mas ainda com mais poder e mestria para acordar o público e reduzir o mundo a um "tudo agora".

A banda canadiana, que regressou ao evento que terminou na noite de sábado na Praia Fluvial do Taboão, lembrou ainda o 'soul' de Aretha Franklin, que morreu na quinta-feira, e a "falta de alma" de Donald Trump.

"Perfeito do primeiro ao último acorde", foi a forma como foi descrito o concerto dos cabeça-de-cartaz da 26ª edição do Paredes de Coura, que teve ainda a particularidade de terminar com os acordes do mítico "Walk on the wild side" do icónico Lou Reed.