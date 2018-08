Actualidade

O deputado do PAN, André Silva, e as deputadas socialistas Idália Serrão e Isabel Moreira são alguns dos oradores convidados nos debates do Fórum Socialismo 2018, a rentrée política do BE, que começa em 31 de agosto em Leiria.

Em declarações à agência Lusa, o deputado e dirigente do BE Jorge Costa antecipou mais uma edição do Fórum Socialismo, que este ano decorre, entre 31 de agosto e 02 de setembro, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, estando previstos cerca de 50 debates.

"São três dias muito intensos, muito participados, com muitas sessões em que se pode discutir de tudo um pouco, desde os temas mais específicos até alguns técnicos a outros mais gerais, mas sempre de portas abertas", sintetizou.