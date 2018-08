Óbito/ Pedro Queiroz Pereira

O Conselho de Administração da Semapa expressou hoje o "mais profundo pesar" pela morte do empresário Pedro Queiroz Pereira, que classificou como uma "referência" no meio industrial, em informação remetida ao mercado.

"O Conselho de Administração da Semapa expressa, com muita tristeza, o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Pedro Mendonça De Queiroz Pereira, principal acionista do grupo e presidente do Conselho de Administração", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a Semapa, o empresário foi "uma referência" no meio industrial, com "raras qualidades humanas e profissionais e um notável espírito empresarial".