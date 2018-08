Actualidade

O Benfica oficializou a contratação do francês Sébastien Corchia, proveniente do Sevilha, que vai reforçar a equipa da I Liga portuguesa de futebol por uma temporada.

O lateral direito, que já treinou hoje com os seus companheiros de equipa, vem para suprir a ausência do nigeriano Ebuehi, que se lesionou com gravidade num joelho.

Formado no Paris Saint-Germain e no Le Mans, clube no qual fez a estreia como sénior, o francês, de 27 anos, passou ainda por Sochaux, Lille e Sevilha.