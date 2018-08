Actualidade

O internacional português André Silva estreou-se hoje na Liga espanhola de futebol com um 'hat-trick' no triunfo do Sevilha, por 4-1, em casa do recém-promovido Rayo Vallecano, em jogo da primeira jornada.

O ex-portista, emprestado pelo AC Milan ao Sevilha, foi titular em casa do Rayo Vallecano, depois de ter sido suplente utilizado na Supertaça espanhola perdida frente ao FC Barcelona (2-1), e marcou aos 31, 45+1 e 79 minutos.

O 'hat-trick' de André Silva, com dois dos golos a serem marcados ainda antes do intervalo, foi obtido numa altura em que o Sevilha já se encontrava em vantagem, com o golo marcado pelo italo-argentino Franco Vázquez, aos 15 minutos.