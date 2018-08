Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência do sismo, que abalou no domingo a ilha indonésia de Lombok, anunciou hoje a agência de Mitigação de Desastres do país.

Uma pessoa morreu em Lombok e outra na ilha vizinha de Sumbawa, quando as suas casas se desmoronaram, disse o porta-voz da agência Sutopo Purwo Nugroho, na sua conta oficial da rede Twitter.

"Muitas casas ficaram danificadas", afirmou Sutopo Purwo Nugroho, acrescentando que grande parte da ilha continua sem eletricidade.