Actualidade

O Presidente timorense comprometeu-se hoje a manter o diálogo com o primeiro-ministro para ultrapassar o atual impasse político e garantiu que a formação do Governo, por concluir há quase dois meses, será resolvida com serenidade.

"Alguns chamam-lhe crise, outros impasse. Eu opto por chamar-lhe desafio. O termo desafio exige de nós capacidade, inteligência e diálogo, falarmos frente a frente, de coração aberto, com vontade de encontrar a melhor solução para o nosso povo e nação", disse, em Díli, Francisco Guterres Lu-Olo.

"É isto que está a acontecer atualmente. Como Presidente da República, procuro manter o diálogo com o primeiro-ministro no sentido de garantir a boa governação ao longo do seu mandato de cinco anos. É esta a minha obrigação como Presidente da República, segundo a Constituição. Estamos em diálogo. De forma serena e respeitando as competências de cada um, consagradas na nossa Constituição", frisou.