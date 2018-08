Actualidade

A China tinha 241 milhões de habitantes com idade superior a 60 anos, no final de 2017, resultado da política do filho único, que durante décadas vigorou no país, anunciou hoje o Ministério dos Assuntos Civis chinês.

O número de habitantes com 60 anos, ou mais, fixou-se em 17,3% do total da população da China, indicou.

Pelas contas do Governo chinês, em 2050, os sexagenários serão de 487 milhões, ou 34,9% da população do país.