Grécia

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, saudou hoje o fim dos programas de assistência à Grécia, apontando que, ao fim de oito ano, o país "reconquistou o controlo pelo qual lutou", mas advertindo que tal também acarreta "responsabilidade" acrescida.

Numa mensagem vídeo publicada na sua conta na rede social Twitter, e também no sítio de Internet do Conselho da União Europeia, no dia em que a Grécia sai formalmente do seu terceiro programa de ajuda externa, Centeno começa por sublinhar que "hoje é um dia especial para a Grécia", pois chega ao fim "um trajeto longo e sinuoso".

"Mas isso agora é História. Hoje, o crescimento económico melhorou, estão a ser criados novos postos de trabalho, regista-se um excedente orçamental e comercial, e a economia foi reformada e modernizada", afirma Centeno, acrescentando ter noção de que "estes benefícios ainda não são sentidos em todos os quadrantes da população", mas garantindo que, "gradualmente, serão".